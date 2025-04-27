Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
İran'daki patlamada ölü sayısı 25'e yükseldi

Komşuyu sarsan patlama! Bilanço her dakika ağırlaşıyor
Ahmet Ercan: 6,2'lik depremin etkisi bitti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan İstanbullulara müjde gibi haber
Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizin izini bulacağım

Naci Görür'ü küplere bindiren iddia: O terbiyesizi bulacağım

20. İstanbul Yarı Maratonu Başladı

20. İstanbul Yarı Maratonu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu, 21 kilometre ve 10 kilometre kategorilerinde koşulmak üzere başladı. Yarışa toplamda 17 bin 913 kişi kayıt yaptırdı ve katılımda geçen yıla göre önemli bir artış yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu başladı.

Dünyanın en iyi 11 "Gold Label" yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde koşulacak.

Yarışa, 21 kilometre için 6 bin 309, 10 kilometre için 11 bin 604 olmak üzere toplam 17 bin 913 kişi kayıt yaptırdı. Bu yıl, geçen yılın kayıt sayısına göre yüzde 26'lık artış yaşandı.

Ayrıca yarışa kayıt yaptıran 1531 yabancı sporcuyla birlikte bu alanda da yüzde 50'lik bir artış oldu.

Yenikapı Miting Alanı'ndan start alan yarı maratonda atletler, sahil yolunda Kennedy caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçecek. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından "U" dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya ulaşacak.

Organizasyona toplamda 91 farklı ülkeden sporcu katılıyor.

Elit atlet kategorisinde ise 6 farklı ülkeden 22'si erkek, 27'si kadın olmak üzere toplam 49 sporcu yarışıyor.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.