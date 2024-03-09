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20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Kros Kayak Takım Sprint Müsabakaları Tamamlandı

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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda kros kayak takım sprint müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu. Kadınlarda altın madalyayı Çinli sporcular Zhang Weiqin ve Xiangxiang Mao, gümüş madalyayı Ukrayna'dan Nopriinko Yelizaveta ile Lavryk Anastasiia, bronz madalyayı ise Güney Koreli Lee Sunju ve Kim Kwan elde etti. Erkeklerde ise altın madalyayı Ukraynalı Andriy Andriyishyn ile Ruslan Denysenko, gümüş madalyayı Çinli sporcular Boyi Liu ile Guoxiong Qiu, bronz madalyayı da Fransız Cros Lois ve Collomb Patton Antoine kazandı.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) kros kayak takım sprint müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'ndeki yarışlarda altın madalyayı kadınlarda Çinli sporcular Zhang Weiqin ve Xiangxiang Mao, gümüş madalyayı Ukrayna'dan Nopriinko Yelizaveta ile Lavryk Anastasiia, bronz madalyayı ise Güney Koreli Lee Sunju ve Kim Kwan elde etti.

Erkeklerde ise Ukraynalı Andriy Andriyishyn ile Ruslan Denysenko altın madalyanın sahibi olurken, gümüş madalyayı Çinli sporcular Boyi Liu ile Guoxiong Qiu, bronz madalyayı da Fransız Cros Lois ve Collomb Patton Antoine kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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