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20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Alp Disiplini Branşında Madalyalar Sahiplerini Buldu

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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı. Erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın madalya, İtalyan Luca Loranzi gümüş madalya aldı. Kadınlarda Avusturyalı Melisa Koeck altın madalya alırken, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda (Deaflympics) alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı.

Erkeklerde finalde yarışan iki sporcudan Polonyalı Bruno Lukaszyk altın madalya, İtalyan Luca Loranzi gümüş madalya aldı. Slovakya'dan Matus Duris ise bronz madalya elde etti.

Kadınlarda da finalde Avusturyalı Melisa Koeck altın madalya alırken, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalyayı ise İsviçre'den Celina Niederhauser kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Kış Olimpiyatları Kayak Merkezi Erzurum Almanya Spor Güncel Haberler

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