2. Sedat Balkanlı U10 Futbol Turnuvası yapıldı - Haberler

Sedat Balkanlı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun final karşılaşmasını tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural da takip etti. Turnuvanın şampiyonu ise Galatasaray'ı yenen Fenerbahçe oldu.

"Yıllardır tanırdım. Birkaç takımda birlikte olduk ve benim aynı zamanda aile dostumdu. Çok erken aramızdan gitti. Onun ismini görünce de hemen geldik ve iyi ki de gelmişim. Bu turnuvada da çok yetenekli oyuncular var. Final maçı da çok keyifliydi. Her iki takımı da kutluyorum. Aralarında çok yetenekli oyuncular var. Futbolcu olma kapasitesine sahipler. Bu yaşta yarışmacılık önemli, eğitim de şart."

Demirören Haber Ajansı / Spor