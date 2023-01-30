'2. Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları' renkli görüntülere sahne oldu

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunlarında yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlikte parkurdaki tümsek ve çukurlar yarışmacılar zor anlar yaşattı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 2. kez düzenlenen Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları renkli görüntülere sahne oldu. İlçenin Köprüyaka köyünde Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübün tarafından düzenlenen yarışmaya toplam 40 araç katıldı. Erzurum, Sivas, Artvin, Rize, Kars, Iğdır gibi illerin yanı sıra Gürcistandan gelen araçlar 4 klasmanda yarıştı. 2016 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Er Fatih Çaybaşı'nın adına düzenlenen yarışmada araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 olarak adlandırılan kategorilerinde sürücüler dereye girmek için kıyasıya mücadele etti. 32 kapıdan oluşan parkurda tümsek ve çukurlar zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatırken, Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın yarışmaya bir araçta co-pilot olarak katıldı.

Yarışlarda, S1 kategorisinde Hüseyin Güngör-Mehmet Baltacı, S2 kategorisinde Murat Altun-Ubeydullah Pekmez, S3 kategorisinde Alim-Mercan-Kerim Keleş, S4 kategorisinde de Gürcistan ekibi Mamuga Kuthanatze-Arsen Heyiolze birinciliği elde etti.

Yarışmaya co-pilot olarak katılan Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın yaptığı açıklamada, "Bugün co-pilot oldum. Benim için güzel bir heyecandı. Dışarıdan izlenilen gibi basit, seyir zevkine dayalı bir spor değil. Beceri isteyen, adrenalini en üst düzeyde yaşatan bir spor. İlk kez deneyimledim. Gerçekten çok mutlu oldum. Şavşat gibi soğuk bir şehirde bu kadar insanın toplanması bizi çok mutlu etti. Kış turizmine yönelik güzel bir etkinlik. Vatandaşlarımızla buluşmak için güzel bir fırsat oldu" dedi. - ARTVİN