2'nci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası 'Cudi ve Gabar' kortlarında devam ediyor

Şırnak'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 2'si kapalı 4'ü açık olmak üzere 6 kortta devam ediyor.

Şırnak'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, 2'si kapalı 4'ü açık olmak üzere 6 kortta devam ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF), Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlediği 2'nci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda heyecan sürüyor. Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2'si kapalı 4'ü açık kortta gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, İran, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere'den 66 sporcu katılıyor. 22 Mayıs Pazartesi günü açılışı yapılan turnuva 3'üncü gününde çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 'Cudi ve Gabar' isimleri verilen kortlarda mücadele eden sporcular rakiplerini elemek için büyük çaba sarf ediyor.

Tataristan'dan gelen antrenör Oscar Galimardanov, Şırnak'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu: "Burada çalışanlar çok yardımcı oluyorlar. Turnuva açısından burada çok güzel bir hava var. Turnuvaya çok iyi hazırlanmış, çok iyi oyuncular var. 3 oyuncu ile geldik. Burada ilginç ve güzel maçlar oynanıyor. Hedefimiz buradan birincilik ile ayrılmak. Umarım seneye yine bu turnuvaya katılırız."