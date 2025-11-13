2. Lig Kulüpler Birliği, TFF Başkanını Ziyaret Etti

2. Lig Kulüpler Birliğinin yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen görüşmede TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve TFF 2. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yardımcı Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yangın da yer aldı.