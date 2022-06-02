2 Haziran Perşembe Spor Gündemi - Haberler

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2 Haziran Perşembe Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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2 Haziran Perşembe Spor Gündemi

SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF FİNALİ20.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor (Kocaeli Stadı)GALATASARAY18.00 Başkan adayı Dursun Özbek, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (1905 AGS) konuğu olacak.

SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF FİNALİ

20.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor (Kocaeli Stadı)

GALATASARAY

18.00 Başkan adayı Dursun Özbek, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (1905 AGS) konuğu olacak.

FENERBAHÇE

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un anlaşma şartları ve süresinin açıklanması bekleniyor.

A MİLLİ TAKIM

11.00-17.30 A Milliler, çift idmanla Faroe Adalar'ı maçının hazırlıklarına devam edecek.

ÜMİT MİLLİ TAKIM

18.00 Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

19.00 Ümit milliler, Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

ATA KOLEJİ

11.00 Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Ata Koleji fuaye alanında gerçekleşecek söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.

BAKAN KASAPOĞLU

13.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Şanlıurfa heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ

A Ligi Grup 2

21.45 İspanya - Portekiz

21.45 Çekya - İsviçre

B Ligi Grup 2

21.45 İsrail - İzlanda

B Ligi Grup 4

21.45 Slovenya - İsveç

21.45 Sırbistan - Norveç

C Ligi Grup 2

19.00 Güney Kıbrıs - Kosova

21.45 Kuzey İrlanda - Yunanistan

C Ligi Grup 4

19.00 Bulgaristan - Kuzey Makedonya

19.00 Gürcistan - Cebelitarık

D Ligi Grup 2

19.00 Estonya - San Marino

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Finali

20.30 Galatasaray Nef (1) - (2) Anadolu Efes (Sinan Erdem)

- Erkekler Basketbol 1'inci Lig Yarı Finali

18.00 Sigortam.net (0) - (2) Beysu Konyaspor Basketbol

VOLEYBOL

FIVB Milletler Ligi

13.00 Tayland - Sırbistan

16.00 Bulgaristan - Hollanda

19.00 Belçika- İtalya


Demirören Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor Spor Haberler

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