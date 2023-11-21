2. Gazi oyunları başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda düzenlenecek olan "İkinci Gazi Oyunları" başlıyor.

Karataş Spor Salonu'nda başlayacak olan Gazi Oyunları bu yıl Gaziantep'in önemli iş insanlarından merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek. 24 Kasım-5 Ocak tarihleri arasında sürecek olan organizasyon, 16 farklı tesiste, 20 branş ve 118 kategoride gerçekleşecek.

"Spor Kenti Gaziantep" sloganından hareket ederek 7'den 70'e herkesi sporla buluşturan Büyükşehir Belediyesi geçen sene düzenlenen 1'inci Gazi Oyunları ile büyük beğeni toplamıştı. Bu yıl ise planlanan oyunlara yaklaşık 10 bin 589 sporcu başvuruda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi hem spor alt yapısını güçlendirmek hem de okul spor kulüplerinin gelişmesine katkı sağlamak için yarışmaya büyük bir ödül tablosu oluşturdu. Bu kapsamda Sani Konukoğlu 2'nci Gazi Oyunları yerelde yapılan en büyük spor organizasyonu olarak kayıtlara bir kez daha geçecek. - GAZİANTEP