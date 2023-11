- 2. Gazi Oyunları Bakan Bak ve Bilal Erdoğan'ın katılımıyla başladı

Bakan Osman Aşkın Bak: "Gaziantep ve Türkiye spor şehri olma ve spor ülkesi olma yolunda adım adım ilerleyecek"

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl Sani Konukoğlu anısına düzenlenen 2. Gazi Oyunları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Bilal Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Gaziantep'in spor şehri ve Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirten Bakan Osman Aşkın Bak, 2. Gazi Oyunları'nda 10 bin sporcunun farklı branşlarda yarışacağını ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Sani Konukoğlu anısına düzenlenen 2. Gazi Oyunları, Şahinbey Karataş Kapalı Spor Salonu'nda yapılan açılış töreni ile başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Gazi Oyunları'nda 20 branştan oluşan 118 kategoride sporcular mücadele edecek.

Açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloglu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kent protokolü, sporcular, öğrenci, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gaziantep'in spor şehri ve Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini belirten, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2. Gazi Oyunları'nda 10 bin sporcunun farklı branşlarda yarışacağını ifade etti. Bakan Bak, "Siz gençlere güzel bir örnek olacak bu 2. Gazi Oyunları'nda da yaklaşık 20 branşta 118 kategoride 10 bine yakın gencimiz mücadele edecek. Buradan İl Milli Eğitim müdürüne de söylüyoruz, Gençlik ve Spor il müdürüne de söylüyoruz, salonlar boş kalmayacak. Çocuklarımız spor yapacak. Çocuklarımız oynayacak, zıplayacak, hoplayacak. Dolayısıyla Gaziantep ve Türkiye spor şehri olma ve spor ülkesi olma yolunda adım adım ilerleyecek. Bugün geleneksel spor dallarının önemli tesislerinden bir tanesini açacağız. Gaziantep'in belediyeleri spora yatırım yapıyor. Değerli belediye başkanımız Fatma Şahin hanımefendiye Gaziantep'e yaptığı hizmetler için şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

"7 buçuk milyondan fazla gencimize hizmet ettik"

Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı tesislerle gençlerin her zaman yanında olduğunu ve 7 buçuk milyondan fazla gence hizmet ettiklerini söyleyen Bakan Bak, Gazze'de hayatını kaybeden insanların da yanında olacaklarını söyleyerek, "Yaptığı güzel konuşma için, Kudüs için, Gazze için söyledikleri için teşekkür ediyoruz. Gazze'de çocuklar ağlamasın. Dediği gibi, Kudüs düşerse Mekke düşer, İstanbul düşer. Gençler, zulme karşı durmamız lazım. Bebekler ölürken sessiz kalamayız. Ses çıkarmamız lazım. Buradan hep beraber Gazze'ye selam yollayalım. Sizin yanınızdayız. Sizinle beraberiz işte Türk gençlerine bu yakışır. Her zaman Şahin Beyler, Şehit Kamiller bu vatan için ne yaptıysa Gazi şehrin çocukları onlara bunu yapacak. Bir şey daha, Gaziantep'e sanayici olarak yaptığı sosyal yatırımlarla hizmet eden Sani Konukoğlu'na Allahtan rahmet diliyorum. Cumhuriyetin 100. yılında büyüyen gelişen güçlü Türkiye'nin gençleri olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Yeni 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemiz daha güçlü olacak. Yapılan teknolojik yatırımlarla, bilim adamlarıyla, sporda her alanda güçlü bir Türkiye geliyor. Bu Türkiye'nin geleceği de siz gençlerimizsiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda, gölgesinde güçlü bir Türkiye var ve bunun teminatı da siz gençleriniz. Buradan tekrar 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de tebrik ediyoruz. Biraz evvel harika gösterileri nedeniyle öğretmenlerimizi bir alkışlayalım. İşte size emek veren bu güzel insanları alkışlayalım. Bu güzel organizasyon için Gençlik ve Sporu İl Müdürlüğü'ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne Gaziantep Valiliği'ne ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. 2. Gazi Oyunları hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 476 gençlik merkezinde ülkemizin gençlerine hizmet etmeye devam ediyoruz. Yine yüzme havuzlarıyla, spor tesisleriyle gençlerimizin hizmetindeyiz. Yüzme bilmeyen kampanyasını çerçevesinde bugüne kadar 7 buçuk milyondan fazla gencimize hizmet ettik. Yeni yeni başarılar geliyor. Olimpiyatlar için 2024 olimpiyatları Paris'te olacak. Biz dünya şampiyonları olimpiyat şampiyonları istiyoruz. Bu bayrağı göndere çektirmek istiyoruz. İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istiyoruz, işte bunu teminatın sizlersiniz. 2. Gazi Oyunları hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Bilal Erdoğan: "Gaziantep, spor şehri olma yolunda kendine önemli hedefler koymuş"

Törende konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Genç kardeşlerim, Gaziantep'in spor şehri olma yolunda Gaziantep'in kendine koyduğu hedefin özellikle gençlerimiz için çok kıymetli çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Gaziantep geleneksel sporlarımızın güçlü şehirlerinden bir tanesi, inşallah bugün de geleneksel sporlar kompleksinin de bir açılışını yapacağız. Bütün Gaziantep'i yöneten büyüklerimize spora verdikleri önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, güçlü olmak durumundayız. Çok çalışmak durumundayız. Düzgün disiplinli spor yapmak, bunları aslında ilk anında hayatımızda bunu konumlandırdığınız zaman inanıyorum ki hem güçlü hem çalışkan hem de hedeflerine ulaşan bireyler olabilirsiniz. Onun için 2. Gazi Oyunları bütün çevremize, bütün gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kemal Çeber: "Dünyada spor şehri olacağız"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, "Sporun, kültürün ve sosyal aktivitelerin her zaman yanında olan Konukoğlu ailesini özellikle tebrik ediyorum. Biz özel bir şehiriz, muasır şehiriz, gazi torunlarıyız, ticaret şehriyiz ama o iddialarımıza şurada biz aynı zamanda spor şehriyiz, spor şehri olacağız. Dünyada spor turizminden en çok istifade eden illerden birisi olacağız bunun için sizlere çok güveniyoruz" diye konuştu.