2. Edirne Kürek Festivali sona erdi - Haberler

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2. Edirne Kürek Festivali sona erdi

AA - Cihan Demirci - Spor
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2. Edirne Kürek Festivali sona erdi

Edirne Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü iş birliğinde 2. düzenlenen Edirne Kürek Festivali tamamlandı.

Edirne Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü iş birliğinde 2. düzenlenen Edirne Kürek Festivali tamamlandı.

Organizasyonda 16 kulüpten 350'ye yakın sporcu, Meriç Nehri'ndeki yarışlarda mücadele verdi.

Yarışların ardından Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, bir antrenör ile kürek teknesine bindi. Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek yıldan itibaren standartlara uygun bir parkur haline geldikten sonra Meriç Nehri'nde uluslararası şampiyonalar düzenleneceğini söyledi.

Sporcuların bugünkü festivalde güzel yarışlara imza attığını belirten Kırbıyık, "Onların mücadelelerini izlemek bizim için büyük bir keyifti. Kısa bir süre de olsa bu sporu deneyimleme şansı bulduk. Hakikaten hayatımda ilk defa deniyorum ama çok ciddi keyif aldım. Onu da itiraf edeyim. Dolayısıyla bu sporla ilgilenmek isteyen özellikle genç kardeşlerimizi bekliyoruz." diye konuştu.

Altınboynuz Kürek Takımı şampiyon oldu

Festivalde düzenlenen yarışlarda, Altınboynuz Kürek Takımı birinci, Pera Kürek Takımı ikinci ve Haliç Kürek Takımı üçüncü oldu. Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

"Edirne çok ciddi bir kürek merkezi olacak"

Altınboynuz Spor Kulübü Başkanı Burak Demirsaran, AA muhabirine, Edirne'ye ikinci gelişleri olduğunu ve güzel bir organizasyona katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba???????'ya kürek sporuna verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden Demirsaran, şunları kaydetti:

"Tüm sporcular, tüm kulüpler kürek sporunun gelişmesi için elinden geleni yapıyor. Gelecek yıllarda Meriç Nehri'nde uluslararası organizasyonlar görmeyi hedefliyoruz. Sadece yarışmaları değil uluslararası kampları da göreceğiz. Edirne çok ciddi bir kürek merkezi olacak. Tek temennimiz en kısa sürede parkurun yarışılabilir pozisyonda yer alması. O zaman her şey Edirne için çok daha güzel olacak."

AA / Cihan Demirci - Spor

Edirne Valiliği Türkiye Edirne Spor Haberler

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