2 bin 550 metreye trekking - Haberler

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2 bin 550 metreye trekking

İhlas Haber Ajansı - Spor
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2 bin 550 metreye trekking

Adıyaman Kamp Trekking Mtb Kulübü üyeleri 2 bin 250 metre yükseklikteki Ulu Baba Türbesine trekking (yürüyüş) yaptı.

Adıyaman Kamp Trekking Mtb Kulübü üyeleri 2 bin 250 metre yükseklikteki Ulu Baba Türbesine trekking (yürüyüş) yaptı.

Adıyaman Kamp Trekking Mtb Kulübü üyeleri 2 bin 550 metre yükseklikte ki Ulu Baba Türbesinin bulunduğu dağa tırmandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan Ulu Baba Türbesine Adıyaman Kamp Trekking Mtb Kulübü üyelerinden Engin Doğan, Hasan Karaca ve Ömer Düzen zirveye 3 saat çıktı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Adıyaman, Baba, Spor, Haberler

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