2. Balkan Okçuluk Turnuvası, Saraybosna'da düzenleniyor

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Okçular Vakfı iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Balkan Okçuluk Turnuvası, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) başladı.

İki gün sürecek turnuvanın ilk gününde Bosna Hersek'teki farklı okullardan ilkokul ve lise seviyesinde öğrenciler, ok atmayı öğrenip, bir yarışmaya katılma şansı yakaladı.

Yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığı turnuvada Okçuluk Vakfından jüri ve eğitmenler yer aldı.

Saraybosna YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman burada yaptığı açıklamada, yarınki asıl turnuvada, Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'tan profesyonel katılımcıların yarışacağını ifade etti.

Yaman, ziyaretçilerin okçuluğun yanı sıra hat sanatı, ebru, çuval yarışı, boyama, güreş gibi farklı kültür ve sanat etkinliğine de katılma imkanı yakalayacağını söyledi.

Yarın, IUS'ta "İnsanlar ve Köprüler" konulu serginin de ziyarete açılacağını ifade eden Yaman, TRT spikeri Esra Kaya'ya ait eserlerin yer alacağı serginin küratörlüğünü Muhammed Yasir Göz'ün üstlendiğini dile getirdi.

Uluslararası Okçuluk Turnuvası ilk olarak geçen yıl Kuzey Makedonya'da "Tozkoparan İskender" başlığıyla düzenlenmiş, organizasyona 7 Balkan ülkesinden 120 katılımcı iştirak etmişti.