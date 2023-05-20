1984 Muşspor, sahasında Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti
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TFF 3. Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın detayları haberimizde.
TFF 3. Lig'de mücadele eden 1984 Muşspor, sahasında karşılaştığı Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Aytaç Geçgel x, Betül Nur Yılmaz Değermenci x, Umut Ertemel
1984 Muş Spor: Mehmet Eksik xxx, Emircan Birinci xxx (Mehmet Aslanboğa dk. 81 ?), Erkam Kömür xxx, Kadir Torbacı xxx, Ege Berk Gabal xxx (Ertuğrul Bağ dk. 46 X), Efe Karaoğlu xxx, Taha Tunç xxx (Azat Yalova dk. 81 ?) Gökhan Cingirt xxx, Alperen Özşahin xxx, (Ahmet Arda Çakmak dk. 36 xx), Oktay Bala xxx ( Ömer Faruk acı dk. 65 xx), Ömer Çetinbaş xxx,
Akhisarspor: Mehmet Ali Dönmez x, Halilcan Gül x, Tunahan Güngör x, Halil İbrahim Karavuş x, Yusuf Kanal x, Fırat Yiğit Öztürk x (Bertuğ Uz dk. 58 x), Bekir Akın x (Hamza Taşlıca dk. 58 x), Mustafa Can Demirtaş x, Süleyman Fidan x, Yiğit Efe Düztaş x, Efe Saygılı x (Ömer Faruk Alkan dk. 65 x)
Goller: Ömer Çetinbaş (dk. 13), Emircan Birinci (dk. 16), Oktay Bala (dk. 54) (1984 Muşspor) - MUŞ