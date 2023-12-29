1969 Bilecikspor, Tepecikspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

1969 Bilecikspor yarın deplasmanda Kütahya temsilcisi Tepecikspor ile oynayacağı zorlu maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 13. haftasında yarın saat 14.00'de Tavşanlı Şehir Stadı'ndan Tepecikspor ile karşılaşacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü, bugün yaptığı antrenman ile hazırlıkları tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Sakat ve cezalı oyuncuları bulunan 1969 Bilecikspor Kulübü'nde hedef mutlak 3 puan. 15 takımlı ligde 9 puanla 13. sırada yer alan 1969 Bilecikspor Kulübü için son derece önemli olan bu müsabakada karşı karşıya geleceği Tepecikspor ise 20 puanla 7. sırada bulunuyor. - BİLECİK