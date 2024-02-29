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1969 Bilecik Spor Kulübü, Yıldızspor 45 maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 20'inci hafta karşılaşmasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Manisa temsilcisi Yıldızspor 45 ile karşı karşıya gelecek. Kulüp, maç öncesi hazırlıklarını sürdürerek 3 puan hedefliyor.

1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu karşılaşacağı zorlu Yıldızspor 45 maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 20'inci hafta karşılaşmasında pazar günü saat 14.00'da İstasyon Sentetik Sahası'nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Manisa temsilcisi Yıldızspor 45 karşı karşıya gelecek. 1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı İstasyon Sentetik Sahası'nda hazırlıklarına devam ediyor. Sabah kondisyon ve çift kale ile antrenmanlarına devam kırmızı şimşeklerde hedef 3 puan. Geçtiğimiz hafta İzmir temsilcisi Asarlık GK karşısında deplasmanda 5-0'lık yenilgi ile dönen 1969 Bilecik Spor Kulübü 3 puan alarak düşme hattında rahat bir nefes almak istiyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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