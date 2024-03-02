1969 Bilecik Spor Kulübü Yıldızspor 45 Maçına Hazır

1969 Bilecik Spor Kulübü yarın karşılaşacağı zorlu Yıldızspor 45 maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 20'inci hafta karşılaşmasında yarın saat 14.00'da İstasyon Sentetik Sahası'nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Manisa temsilcisi Yıldızspor 45 karşı karşıya gelecek. 1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı İstasyon Sentetik Sahası'nda sabah yaptığı ter antrenmanının ardından zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı şimşeklerde hedef 3 puan olurken, takımın taraftar grubu Belekoma Tayfa maç öncesi yaptığı duyurularla bu önemli maç tüm taraftarları davet etti. - BİLECİK