1969 Bilecik Spor Kulübü Tavşanlı Belediyespor'u 4-3 yendi

Bölgesel Amatir Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü hazırlık maçında Tavşanlı Belediyespor'u 4-3 yendi.

BAL'da ilk hafta geride kalırken lige BAY geçerek başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü İstasyon Sentetik Saha'da Kütahya temsilcisi Tavşanlı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü durumu 35 dakikada 3-0'a getirdi. Nadir gelişen Tavşanlı Belediyespor atağında maçın maçın 43'üncü dakikasında durumu 3-1' geldi. Maçın ikinci yarısına 1969 Bilecik Spor Kulübü gençlere şans verirken müsabaka 4-3'lük 1969 Bilecik Spor Kulübü galibiyeti ile sonuçlandı.

Kongreye ne zaman gidilecek

1969 Bilecik Spor Kulübü'nde sezon öncesi kulübün başkanlığına büyük umutlarla gelen İsmail Cinoğlu ardından görevinden istifa ederek, yerine Av. Fazlı Güner başkanlığa seçildi. Ardından Av. Fazlı Güner'in de görevi bırakmasının ardından yönetim kendi içinden kongre süresine kadar geçici olarak bir başkan seçmişti. BAL'da ilk hafta geride kalırken, kulübün kongreye gitmemesi gözlerden kaçmadı. - BİLECİK