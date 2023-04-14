1969 Bilecik Spor Kulübü sezonun son maçının hazırlıklarını devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü sezonun son maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü sezonun son maçında pazar günü evinde Bahçelievlerspor'u konuk edecek. 25 haftada 8 galibiyet 4 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 28 puan toplayan 1969 Bilecik Spor Kulübü, İstasyon Sentetik Saha'da günü çift idmanla geçirdi. Takımda morallerin geçen hafta Tekirdağ temsilcisi Çerkezköy 1911 karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrası bozuk olduğu görüldü. Kırmızı-şimşeklerde hedef 3 puan olurken, bu maç sonrası gözler 30 Nisan'da oynanacak Bölgesel Amatör Lig play-off karşılaşmasına çevrilecek. - BİLECİK