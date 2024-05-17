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1969 Bilecik Spor Kulübü Play-out Baraj Maçına Hazır

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın oynayacakları play-out baraj maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Yenen takımın 2024-2025 futbol sezonunda BAL'da temsil edecek olması müsabakanın önemini artırıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü yarın oynayacakları play-out baraj maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Vitraspor yarın Şeyh Edebali Üniversite Stadı'ndan 15: 00'da karşı karşıya gelecek. Yenen takımın 2024-2025 futbol sezonunda BAL'da temsil edecek olması müsabakanın önemini de bir kez daha ortaya koyuyor. Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın oynanacağı statta ter ve şut idmanı yaparak, hazırlıklarını tamamladı. Ardından maç saatini beklemeye başlayan kırmızı şimşeklerde hedef gelecek sene BAL'da yeniden mücadele etmek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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