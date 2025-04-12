1969 Bilecik Spor Kulübü, Play-Off Yarı Finali İçin Hazır
Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, yarınki Söğütspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Moraller yüksek ve sakat oyuncu bulunmuyor.
Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü Play-Off yarı final müsabakasında yarın oynayacağı Söğütspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyonun belli olacağı Play-Off müsabakaların yarı final müsabakası öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü yarın Pazaryeri İlçe Stadı'nda saat 14: 00'da oynayacağı Söğütspor maçının hazırlıklarına tamamladı. İstasyon Sentetik Sahasında günü ter idmanıyla geçen kırmızı şimşeklerde morallerin yerinde olduğu gözükürken, sakat ve cezalı oyuncu bulunmaması taraftarları sevindirdi.
Öte yandan futbolcular zorlu maç öncesi ödemelerini beklerken, yönetimin de ödemeleri bugün yapacağı öğrenildi. - BİLECİK