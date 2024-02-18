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1969 Bilecik Spor Kulübü, Manisa 1965 SK'yı 1-0 yenerek 3 puan aldı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, Manisa 1965 SK'yı 1-0 yenerek altın değerinde 3 puan aldı. Bu galibiyetle 1969 Bilecik Spor Kulübü 15 takımlı ligde 16 puana yükselerek, 13. sırada yer aldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, ligin şampiyonluk yolunda iddialı takımı Manisa 1965 SK'yı 1-0 yenerek, altın değerinde 3 puan aldı.

BAL 4. Grup 17. hafta müsabakasında İstasyon Sentetik Sahası'nda bugün saat 14.00'de oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü - Manisa 1965 SK arasındaki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 1969 Bilecik Spor Kulübü maça taraftarın büyük desteği ile başlarken, maçın 45+4. dakikasında ceza sahası içinde bir çift vuruş kazandı. Topun başında olan futbolculardan Eray Eker, topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. Büyük bir sevinç yaşayan 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları sevinç yumağı oluşturdu. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu.

Maçın ikinci yarısına 3 oyuncu değişikliği ile başlayan Manisa 1965 SK oyunda dengeyi sağlamaya çalıştı. İkinci yarıda da karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca maçı 1969 Bilecik Spor Kulübü 1-0 kazandı. Maç sonunda taraftarları ile büyük sevinç yaşayan futbolculardan Yavuz Çukur, galibiyet üçlüsü çektirdi. Soyunma odasında da büyük sevinç yaşayan 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcularına Kulüp Başkanı Mehmet Ergün'den de bu kritik galibiyet sonrası ekstra prim müjdesi geldi.

Bu galibiyet sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü 15 takımlı ligde 16 puana yükselerek, 13. sırada yer aldı. Şampiyonluk yolunda yara alan Manisa 1965 SK ise 31 puanla ligde 4. sıraya geriledi.

1969 Bilecik Spor Kulübü haftaya deplasmanda Asarlık GK ile karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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