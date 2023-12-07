1969 Bilecik Spor Kulübü Kütahya Özel İdare Köy Hizmetleri Spor'a mağlup oldu
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, sahasında Kütahya Özel İdare Köy Hizmetleri Spor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın sonucuyla Kütahya ekibi puanını 6'ya yükseltirken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 15 takımlı grupta 14. sırada yer aldı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, sahasında Kütahya Özel İdare Köy Hizmetleri Spor'a 1-0 mağlup oldu.
BAL 4. Grup'un 10. haftasında müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Kütahya Özel İdare Köy Hizmetleri Spor ile karşı karşıya geldi. TOKİ Spor Kompleksinde oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık sonuçla bitti. 88. dakikada aniden gelişen Kütahya Özel İdare Köy Hizmetleri Spor atağında Tunahan Yılmaz topu filelere göndererek durumu 1-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın da skoru oldu. Kütahya ekibi bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 5 puanla 15 takımlı grupta 14'üncü sırada yer aldı. - BİLECİK