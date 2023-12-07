1969 Bilecik Spor Kulübü Kütahya Özel İdare Köy Hizmetleri Spor'a mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, sahasında Kütahya Özel İdare Köy Hizmetleri Spor'a 1-0 mağlup oldu.

BAL 4. Grup'un 10. haftasında müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Kütahya Özel İdare Köy Hizmetleri Spor ile karşı karşıya geldi. TOKİ Spor Kompleksinde oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık sonuçla bitti. 88. dakikada aniden gelişen Kütahya Özel İdare Köy Hizmetleri Spor atağında Tunahan Yılmaz topu filelere göndererek durumu 1-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın da skoru oldu. Kütahya ekibi bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 5 puanla 15 takımlı grupta 14'üncü sırada yer aldı. - BİLECİK