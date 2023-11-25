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1969 Bilecik Spor Kulübü İzmir'e hareket etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 8. hafta müsabakasında yarın saat 14.00'da 15 Eylül Stadı'nda Alaçatıspor ile karşılaşacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü, İzmir'e hareket etti.