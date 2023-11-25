1969 Bilecik Spor Kulübü İzmir'e hareket etti
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 8. hafta müsabakasında yarın saat 14.00'da 15 Eylül Stadı'nda Alaçatıspor ile karşılaşacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü, İzmir'e hareket etti.
1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu Alaçatıspor deplasmanı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak, İzmir'e hareket etti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 8. hafta müsabakasında yarın saat 14.00'da 15 Eylül Stadı'nda Alaçatıspor ile karşılaşacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü, sabah ter idmanının ardından İzmir'e hareket etti.
Zorlu maç öncesi ter antrenmanında futbolcuların keyifleri yerinde olduğu görülürken, kırmızı şimşeklerde hedef galibiyet. Son 2 haftada oynadığı futbolla göz dolduran 1969 Bilecik Spor Kulübü, 15 takımlı ligde 2 puanla son sırada yer aldı. Alaçatıspor ise, 11 puanla 7'inci sırada yer aldı. - BİLECİK