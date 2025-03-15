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1969 Bilecik Spor Kulübü, Hasan Kol ile Anlaştı

1969 Bilecik Spor Kulübü, Hasan Kol ile Anlaştı
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Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, tecrübeli teknik adam Hasan Kol ile anlaştı. Kol, kulübe olan bağlılığını ifade ederek, bu yıl şampiyonluk hedefi için çalışacaklarını belirtti.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü tecrübeli teknik adam ile anlaştı.

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu'nda 26 puanla lider Söğütspor'un 10 puan gerisinde bulunan 1969 Bilecik Spor Kulübü tecrübeli teknik adam Hasan Kol ile anlaştı. İmza sonrası bir açıklama yapan Kol, yabancı bir kulübe gelmediğini söyledi. Yıllardır uzaktan, yakından, içinde, dışında, tribünde, her zaman yanında veya bir fiil içinde olduğu kulübe geldiğini anlatan Kol, "Benim için çok güzel bir duygu. Bilecikspor'u geçtiğimiz yıllarda da çalışma imkanı olmuştu. Çok güzel günlerim geçti bu kulüpte. Bu yılda play-off müsabakalarında şampiyon olmak için başkanımız, yönetimimiz, taraftarlarımız ve bizler canla başla mücadele vereceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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