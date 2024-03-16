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1969 Bilecik Spor Kulübü, Alaçatıspor maçına hazır

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1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Alaçatıspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı. Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü 19 puanla ligde 13'üncü sırada yer alırken, İzmir temsilcisi ise 38 puanda ligde 5'inci sırada yer alıyor. Maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü'nde cezalı oyuncu bulunmazken, takımın golcüsü Berat İş'in sakatlığı bulunuyor.

1969 Bilecik Spor Kulübü hafta sonu oynayacağı Alaçatıspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 22'inci hafta müsabakasında yarın Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Alaçatıspor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın oynanacağı sahada günü ter idmanıyla geçerek, maç saatini beklemeye başladı.

Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü 19 puanla ligde 13'üncü sırada yer alırken, İzmir temsilcisi ise, 38 puanda ligde 5'inci sırada yer alıyor.

Öte yandan yarın oynanacak maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü'nde cezalı bulunmazken, takımın golcüsü Berat İş'in sakatlığı bulunuyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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