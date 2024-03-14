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1969 Bilecik Spor Kulübü Alaçatıspor maçına hazır

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1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Alaçatıspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Futbolcuların zorlu maç öncesi moralleri yüksek.

1969 Bilecik Spor Kulübü hafta sonu oynayacağı Alaçatıspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, futbolcuların zorlu maç öncesi moraller yerinde olduğu görüldü.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 22'inci hafta müsabakasında 17 Mart pazar günü Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Alaçatıspor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın oynanacağı sahada hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Günü çift idmanla geçiren kırmızı şimşeklerle moraller yerinde olduğu gözükürken, hedef 3 puan. Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü 19 puanla ligde 13'üncü sırada yer alırken, İzmir temsilcisi ise, 38 puanda ligde 5'inci sırada yer alıyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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