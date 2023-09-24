1969 Bilecik Spor, hazırlık maçında mağlup

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü, Bursa Doğugücü Spor Kulübüyle oynadığı hazırlık maçında 3-0 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü, Bursa Doğugücü Spor Kulübüyle oynadığı hazırlık maçında 3-0 mağlup oldu.

Ligde daha iyi sonuçlar elde edebilmek için hazırlık maçları yapan 4. grupta yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü, son oynadığı hazırlık maçında Bursa Doğugücü Spor Kulübüyle karşılaştı. Maçın ilk yarısında rakip takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken, maçın ikinci yarısında ise Bursa Doğugücü Spor Kulübü 2 gol daha bularak maçı 3-0 bitirdi. Dostluk içerisinde oynanan karşılaşmayı izleyenler arasında Doğugücüspor yönetim kurulu üyesi Emre Akçora ve Bilecikspor futbol şube sorumluları Okan Kızmaz ve Muhammet Okur yer aldı. - BİLECİK