1969 Bilecik Kulübü, Yunus Emre Belediyespor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Kulübü yarın oynayacağı zorlu maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 13. haftasında yarın kendi sahasında Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediyespor ile zorlu bir müsabakaya çıkacak olan 1969 Bilecik Kulübü günü ter idmanıyla geçerek, maç saatini bekleyecek. 15 takımlı ligde 8 puanla 14. sırada yer alan 1969 Bilecik Kulübü, 9 puanla 12. sırada yer alan rakibini yenerek, ligde rahat bir nefes almak istiyor.

Öte yandan 1969 Bilecik Kulübünün taraftar grubu Belekoma Tayfa zorlu müsabaka öncesi Bileciklileri tribünlere davet etti. - BİLECİK