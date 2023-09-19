1966 Turanspor Kulübü, kaleci Baykal Altay ile at üzerine sözleşme imzaladı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden 1966 Turanspor yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. 1966 Turanspor Kulübü 2023-2024 sezonunda tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Amatör Küme'de başarılı olmayı hedefliyor. Bordo mavililerin geçen sezon şampiyon olan kadrosunda yer alan tecrübeli kaleci Baykal Altay ile yeni sezonda yola devam edecek. 1966 Turanspor Kulübü Fahri Başkanı Sedat Kılınç, kaleci Baykal Altay'a yeni sözleşmeyi at üzerinde imzalatarak bir ilki gerçekleştirdi. Kayseri amatör camiasında son dönemlerde ilginç transferler gelmeye devam ediyor. Kayseri Futbol Academy Kulübü yeni transferi Furkan Koçak'a paraşütte imza attırmasını ardından bu kez de 1966 Turanspor Kulübü at üzerine imza attırması gündem oldu.

1966 Turanspor Kulübü Fahri Başkanı Sedat Kılınç yaptığı paylaşımda, "At üstünde sözleşme imzalayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek Baykal Altay kardeşim" dedi. - KAYSERİ