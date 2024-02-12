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1966 Turanspor'da Antrenör Serkan Akpınar ile Yollar Ayrıldı

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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden 1966 Turanspor'da Antrenör Serkan Akpınar ile yollar ayrıldı. Karşılıklı anlaşma sonucu gerçekleşen ayrılık, maçın ardından yaşandı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden 1966 Turanspor'da Antrenör Serkan Akpınar ile yollar ayrıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 17. haftasında Kayseri Şekerspor'a 4-2 mağlup olan 1966 Turanspor'da maçın ardından beklenmedik bir ayrılık yaşandı. 2 buçuk yıldır 1966 Turanspor'un antrenörlüğünü yapan genç ve başarılı antrenör Serkan Akpınar ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Antrenör Serkan Akpınar yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle iki buçuk sezondur devam ettiğim 1966 Turanspor antrenörlüğünden ayrılıyorum, öncelikle başlangıçtan bugüne kadar birlikte çalıştığım bütün futbolcu kardeşlerime tek tek, karşılaşıp rekabet ettiğimiz takımların antrenör ve yöneticilerine ve bizi bu yolda yalnız bırakmayan Turanspor taraftarına ve yönetimine teşekkür ederim. Yeni sezonda 1966 Turanspor'a başarılar dilerim. Her veda yeni bir başlangıçtır. Saygılarımla" dedi.

1966 Turanspor Kulübünden yapılan açıklamada ise, "2021-2022 sezonundan itibaren beraber çalıştığımız 2022-2023 sezonunda 1.Amatör Küme'de namağlup olarak şampiyon olup Süper Amatör Küme'ye çıkmamızda emekleri bulunan antrenörümüz Serkan Akpınar ile yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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