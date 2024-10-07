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1965 Samsunspor Derneği, Kırsal Okulu Yeniledi

1965 Samsunspor Derneği, Kırsal Okulu Yeniledi
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1965 Samsunspor Derneği, Büyükkırık Mahallesi'ndeki ilkokulu kırmızı-beyaz renklere boyadı, öğrencilere hediyeler verdi ve okulun eksikliklerini giderdi.

1965 Samsunspor Derneği, bir kırsal mahalle okulunu kırmızı-beyaz renklere boyadı.

1965 Samsunspor Derneği, daha önce başlattığı proje kapsamında, Samsun'un Yakakent ilçesine bağlı Büyükkırık Mahallesi'nde bulunan ilkokulu ziyaret etti. Dernek üyeleri, 15 öğrenciye Samsunspor temalı çantalar hediye etti. Ancak, ziyaret sırasında okulun eksiklerinin fark edilmesi üzerine, dernek yönetimi ve bağışçıların katkılarıyla okulun kapsamlı bir şekilde yenilenmesine karar verildi.

Yaklaşık 10 kişilik bir ekip, merkeze 2 buçuk saat mesafedeki mahalleye giderek hafta sonu boyunca okulu baştan aşağı şehrin simgesi olan kırmızı ve beyaz renklere boyadı. Ayrıca öğrencilere badminton setleri, futbol, basketbol ve voleybol topları, kırtasiye malzemeleri, boyama ve hikaye kitapları hediye edildi. Ekip, okulun fiziki eksikliklerini de onararak çocukların daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağladı.

Dernek Başkanı Çağdaş Yıldırım, "Bu tür projelerle sadece bir okulun fiziki ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyoruz; aslında çocuklarımızın hayallerine dokunuyor, onlara umut aşılıyoruz. Büyükkırık Mahallesi'ndeki bu minik yüreklerin gözlerindeki parıltıyı görmek, yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Samsunspor ruhunu ve sevgisini onların dünyasına taşımak, bizim için en büyük onur. Daha yapacak çok işimiz, boyayacak çok okulumuz, ulaşacak daha nice çocuğumuz var" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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