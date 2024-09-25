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1965 Samsunspor Derneği'nden 360 Öğrenciye Samsunspor Temalı Hediye

1965 Samsunspor Derneği'nden 360 Öğrenciye Samsunspor Temalı Hediye
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1965 Samsunspor Derneği, 'Eğitimde Samsunspor Sevgisi' temasıyla gerçekleştirdiği proje kapsamında, Samsun'un çeşitli mahallelerinde eğitim gören 360 öğrenciye Samsunspor temalı çantalar hediye etti. Dernek Başkanı Çağdaş Yıldırım, projeye destek verenlere teşekkür ederek, daha fazla okula ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

1965 Samsunspor Derneği, Samsun'un farklı mahallelerindeki okullarında eğitim gören 360 öğrenciye Samsunspor temalı çanta hediye etti. 'Eğitimde Samsunspor Sevgisi' temasıyla yardımlara devam ettiklerini belirten 1965 Samsunspor Derneği Başkanı Çağdaş Yıldırım, daha fazla okula ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Samsunspor sevgisini yayma amacıyla yola çıktıklarını belirten 1965 Samsunspor Derneği üyeleri, kırsaldaki okullarda eğitim gören çocuklara yönelik başlatılan proje ile yardımlar yapıyor. Dernek, Samsunspor'un resmi mağazası Store55'ten aldığı Samsunspor temalı çantaları, kentin çeşitli mahallelerinde okuyan öğrencilere hediye etti. Bu kapsamda Yakakent Karaaba Şehit Bayram Aksu İlkokulu, Yakakent Büyükkırık İlkokulu, Vezirköprü Tepeören İlkokulu, Canik Demirci İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören toplam 360 öğrenciye Samsunspor çantası dağıtıldı.

ÇAĞDAŞ YILDIRIM: GİRİLMEDİK SINIF, DOKUNMADIĞIMIZ ÇOCUK KALMAYACAK

1965 Samsunspor Derneği Başkanı Çağdaş Yıldırım, projeye katılan ve destek olan herkese teşekkür ederek, "Bu anlamlı projeye 'Bir Okula 55 Çanta' sloganıyla başladık. Ancak, büyük bir ilgi ve destek gördük, çanta sayısı kısa sürede 400'e ulaştı. Şu ana kadar 360 öğrencimize ulaştık. Bu anlamlı projeye destek verenlerin Samsun'un okullarındaki çocuklarımızın eğitimine ve geleceğini yaptıkları katkılar bizler için çok değerli. Her bir çanta, yalnızca bir hediye değil, çocuklarımızın hayallerine atılan güçlü bir adım oldu. Bu yolda gidilmedik köy, girilmedik sınıf, dokunmadığımız çocuk kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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