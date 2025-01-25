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1924 Bilecik Spor Kulübü Amatör Ligde Mücadele Edecek

1924 Bilecik Spor Kulübü Amatör Ligde Mücadele Edecek
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Bilecik'te yeni kurulan 1924 Bilecik Spor Kulübü, gençlerin spor tutkusu ile oluştu. Kulüp, gelecek sezon amatör ligde mücadele edecek. Kurucu Celal Masat, gençlere spor yapmaları için fırsatlar sunmak istediklerini belirtti.

Bilecik'te yeni kurulan 1924 Bilecik Spor Kulübü, futbol branşında amatör ligde mücadele edecek.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bir grup gençle hayalini gerçeğe dönüştüren 26 yaşındaki Celal Masat, 1924 Bilecik Spor Kulübü'nün temellerini attı. Spor tutkunu gençlerin talepleri üzerine harekete geçen kulüp, gelecek sezon amatör ligde mücadele etmek için hazırlanıyor.

Kulüp Başkanı Masat, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yaptığı başvurunun ardından faaliyete geçtiklerini anlattı.

Sentetik sahada antrenman yaparken arkadaşlarının talebi üzerine kulüp kurduğunu aktaran Masat, "Bu talepler üzerine arkadaşlarımla istişare ettik ve 1924 Bilecik Spor Kulübü'nü kurmaya karar verdik. Şimdi gençlerimizle birlikte düzenli antrenmanlar yapıyoruz. Onların potansiyelini ortaya çıkaracak fırsatlar sunmak bizim için büyük mutluluk." dedi.

Gelecek sezon kulübün 2. Amatör Lig'de mücadele edeceğini belirten Masat, gençlerin zamanlarını sokakta değil sporla değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Masat, gençlerin ne kadar değerli olduklarını bilmelerini ve hissetmelerini istediğini dile getirerek, "Onlara rehberlik ederek kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Umarım bu yolda başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.

1924 Bilecik Spor Kulübü'nün oyuncularından Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İbrahim Can Durmaz da hayalini gerçekleştirmek için büyük bir azimle çalıştığını söyledi.

Ailesini gururlandırmak ve hayalini de gerçekleştirmek istediğini anlatan Durmaz, "Milli futbolcumuz Arda Güler'i örnek alıyorum. Onun yetenekleri ve çalışma azmi bana ilham veriyor. Onun gibi bir futbolcu olmak çok güzel olur." diye konuştu.

Antrenmanlara sıkı çalışan genç futbolcu Durmaz, boş zamanlarını spor yaparak değerlendirdiğini ve hedeflerine ulaşmak için disiplinle hareket ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Spor
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