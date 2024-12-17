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1922 Salihli Spor Kulübü Judo Takımı Süper Lig'e Yükseldi

1922 Salihli Spor Kulübü Judo Takımı Süper Lig'e Yükseldi
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki 1922 Salihli Spor Kulübü Judo Takımı, Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Antrenörleriyle birlikte sergiledikleri üstün performansla, 2025 yılında Manisa'yı temsil etme hakkı kazandılar.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki 1922 Salihli Spor Kulübü Judo Takımı, Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Salihlili judocular, bu başarılarıyla hem şehrin spor camiasını gururlandırdı hem de gelecek için umut verdi.

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Spor Toto Süper Lig Yükselme Müsabakaları, büyük bir heyecana sahne oldu. 20 takımın katıldığı organizasyona toplamda 65 kadın ve 66 erkek sporcu katılarak judo severlere unutulmaz anlar yaşattı.

1922 Salihli Spor Kulübü Judo Takımı, antrenörler Özlem Akın Ayaz, Duygu Topcu, Songül Aşka ve Buse Yıldırım yönetiminde gösterdiği üstün performansla, müsabakaları üçüncü sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı. Bu büyük başarı ile 1922 Salihli Spor Kulübü Judo Takımı, 2025 yılında Manisa'yı Judo Süper Lig'inde temsil etme hakkını kazandı.

Salihli İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, Süper Lige çıkan 1922 Salihli Spor Kulübü, sporcuları, yönetim ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ayaz, ayrıca 1922 Salihli Spor Kulübü Judo Takımı'nın elde ettiği bu başarılarıyla Salihli ve Manisa'yı gururlandırdığını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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