1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda kayıtlar 13 Mayıs'a kadar sürecek - Haberler

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1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda kayıtlar 13 Mayıs'a kadar sürecek

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda kayıtlar 13 Mayıs'a kadar sürecek

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda kayıtlar, 13 Mayıs'a kadar uzatıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu'nda kayıtlar, 13 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, 21-22 Mayıs'ta gerçekleşecek organizasyonda yerli ve yabancı seçkin triatletlerin yarışacağı belirtildi.

İki kıtayı birleştiren dünyadaki nadir uluslararası triatlon buluşmalarından biri olacak yarış için sporcuların, 13 Mayıs Cumartesi gününe kadar katılım başvurusunda bulunabileceği kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

1915 Çanakkale Köprüsü, Triatlon, Türkiye, Mayıs, Spor, Haberler

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