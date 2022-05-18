1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, 21-22 Mayıs'ta yapılacak - Haberler

1915 Çanakkale Köprüsü Gelibolu Triatlonu, 21-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılındaki organizasyonda elit, yaş grubu ve paratriatlon kategorilerindeki 550 sporcu yarışacak.

Duatlon yarışlarıyla başlayacak organizasyonun ilk gününde ayrıca 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşuyu kapsayan standart mesafe triatlon yarışları da yapılacak.

Pazar günü gerçekleştirilecek uzun mesafe triatlon yarışında ise sporcular sırasıyla 2100 metre yüzecek, 112 kilometre bisiklete binecek ve 23 kilometre koşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Yarış, Gelibolu'nun manevi huzurunda yarışacak olmak tüm triatletler gibi beni de çok heyecanlandırıyor. Kurumsal hedefim ülkemize uluslararası alanda ses getirecek bir marka yarışı kazandırılmasına katkıda bulunmak. Bireysel hedefim de ilk kez yarışacağım uzun mesafe triatlonu sağlıklı şekilde bitirebilmek ve mümkün olduğunca doğanın ve yarışma parkurunun tadını çıkarabilmek. Tüm katılımcı sporculara keyifli, unutulmaz anılarla ayrılacakları bir yarış diliyorum." ifadelerini kullandı.