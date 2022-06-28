1905 GSYİAD'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret - Haberler

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1905 GSYİAD'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret

AA - Emre Doğan - Spor
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1905 GSYİAD'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda gerçekleşen ziyarette, sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk ile yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya da yer aldı.

Dursun Özbek, ziyarete ilişkin GSTV'ye yaptığı açıklamada, GSYİAD'ın sarı-kırmızılı kulüp için önemine değinerek, "Galatasaray Kulübünün faaliyetlerine her zaman destek olmuş bir kuruluş. Çok büyük destekler verdiler. Galatasaray için neler yapabileceğimizi konuştuk. Kendilerine teşekkür ediyorum. Desteklerini artarak sürdüreceklerini vadettiler. Özellikle projelerimizle ilgili yapacakları desteği de konuştuk. Bundan sonra harekete geçme zamanı. GSYİAD'dan büyük destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Emre Doğan - Spor

İbrahim Hatipoğlu Dursun Özbek Galatasaray Nef Spor Haberler

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