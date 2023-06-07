1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu: Şampiyonluk Galatasaray'a Yakışıyor

1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyon olmanın Galatasaray'a çok yakıştığını söyledi.

1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, D-Smart'ta yayınlanan Haftanın Konuğu programına konuk oldu. Serhan Türk'ün sorularını yanıtlayan Hatipoğlu, özetle şunları söyledi:

"En çok aslan payını, teknik direktörümüz Okan Buruk'a, oyuncularımıza ve taraftarlarımıza vermek lazım. Bu kıvılcımı başkanımız Dursun Özbek'in, sevgi, birlik ve beraberlik üzerine kurduğu başkanlık yolu başarıyı getirdi. Bu ateş 12 haziran tarihindeki seçimlerde Dursun Özbek tarafından yakıldı ve 4 haziran tarihinde de mutlu sona ulaşıldı.

Derneğimiz, kulübe destek olmak amacıyla Galatasaraylı iş adamlarını bir araya getirmek amacıyla kurulmuş bir topluluk. Galatasaray'a destek olmak sadece maddi olarak katkı sağlamakla olmuyor. İş hayatında bulunan insanların kendi bulundukları ortamlarla kulübe destek olmaları da çok anlam taşıyor. GSYİAD içerisinde biz bunları da bir araya getirmek için uğraşıyoruz.

Camia içerisinde bir dağınıklık söz konusuydu. Seçim sürecinde uzun süren iptaller, ertelemelerin yaşandığı bir dönemden çıktık. Seçimin yapılıp yapılmayacağı da belli değildi. Böyle bir dönemden sonra kulübü tekrardan bir araya getirmek şarttı. Başkanımız Dursun Özbek de bunu çok iyi gördü. Camiayı bir araya getirdikten sonra sportif başarı kendiliğinden geliyordu. Doğru hamlelerle, çok da iyi başlanmayan bir sezonu şampiyon olarak tamamladık.

Erden Timur olağanüstü bir transfer dönemi geçirdi. Gece gündüz demeden, önemli oyuncuları makul ücretlerle kulübümüze kazandırdı. Lig başladığı gün bile biz transfer yapmaya devam ediyorduk. Bu sebeple sezonun başlangıcı kötü geçti ancak sezon içersinde verilen milli aralar, Dünya Kupası arası Galatasaray'a yaradı diyebiliriz.

Deplasmanda oynadığımız Fenerbahçe maçı sezonun kırılma noktasıydı. Almış olduğumuz haklı ve net galibiyetten sonra kamuoyunun taktirini kazandık. O maçın ardından herkes şampiyon olacağımıza inanmaya başladı. Hayatımda ilk defa stadyumdan ayrılırken Fenerbahçe taraftarının tebrikleriyle uğurlandık.

Galatasaray şampiyon olmasına rağmen hakemler tarafından aleyhine en çok karar çıkan takım konumunda. Herkes bundan şikayetçiyse sistemsel olarak bir problem var demektir. Türk futbolunun hakemlik olarak ciddi anlamda bir yenilenmeye ihtiyacı var.

GSYİAD'ın önemli etkinliklerinden birisi de, yılın sporcusu ödül töreni. Her yıl üyelerimizin oylarıyla bir oyuncumuzu ödüllendiriyoruz. Bu yıl açık ara farkla Mauro Icardi kazandı. Icardi transferi, sihirbazlık derecesinde zor bir transferdi. Ciddi mali yükümlülükleri olan bir oyuncu. Bu transferi yapabilir miyiz diye düşünmek bile Türk futbol kamuoyunda hayalden ileriye gitmeyecek bir konuydu. Çok gizli yürütülen bir transfer olmakla beraber, Erden Timur'un gayretleriyle Mauro Icardi'yi Galatasaray'a kazandırdık. Harcadıkları ve kazandırdıkları olarak bakacak olursak, sezonun en verimli transferiydi diyebilirim.

Golcüler biraz egoist olur. Ancak Icardi'nin yardımlaşmayı seven bir yapısı var. Takımdaki herkes ile çok iyi anlaştı. Transferler, iki kişinin bildiği sır değildir mantığıyla çok konuşulmaz. Bazen biz yöneticiler de sizler gibi transfer bittikten sonra öğreniyoruz. Birçok üst düzey kulübün ilgisinin Icardi'de olacağı kesin. Kontratının da son senesi olduğu için ancak bonservisiyle alınabilir. Burada belirleyici faktör Icardi'nin tutumu olacaktır. Çok kolay bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Şahsen Mauro Icardi'nin transfer edilmesi gerektiğini düşünüyorum." - İSTANBUL