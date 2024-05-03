1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer aldığı için istifa etti

1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'da yapılacak olan başkanlık seçiminde Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesinde yer aldığı için istifa ettiğini açıkladı.

Hatipoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2018 Mayıs ayından beri büyük bir onurla sürdürdüğüm 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden Galatasaray Spor Kulübü seçimlerinde Sayın Başkan Dursun Aydın Özbek'in aday Yönetim Kurulu listesinde yer aldığım için istifa ediyorum. 1905 GSYİAD Derneğimizin, Galatasaray siyasetindeki tarafsızlık duruşu anlayışı gereği aldığım bu kararı değerli kamuoyu ile paylaşır, birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm arkadaşlarıma gösterdikleri destek için çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL