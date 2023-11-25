1903 Karakartallar Derneği, Uludere'deki öğrencilere Beşiktaş forması dağıttı

İSTANBUL'dan Şırnak'ın Uludere ilçesine gelen 1903 Karakartallar Derneği, 'Uludere Gülyazı Köyü'nde eğitim ve dayanışma seferi projesi' kapsamında Gülyazı Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Grup, 500 öğrenciye Beşiktaş forması ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Şırnak'ın Uludere ilçesine 1903 Karakartallar Derneği tarafından 'Uludere İlçesi Gülyazı Köyü Eğitim ve dayanışma seferi projesi' kapsamında İstanbul'dan bir grup taraftar geldi. Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Gülyazı Köyü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrencileri ziyaret eden taraftarlar, okulun bahçesine ve duvarlarına Beşiktaş bayrakları astı. 1903 Karakartallar Derneği tarafından okulda okuyan 500 öğrenciye Beşiktaş forması ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Yapılan programa Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, Gülyazı köyü muhtarı Mesut Güney, Gülyazı Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Suat Alvur, 1903 Kara Kartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya, öğrenciler ve veliler katıldı.Programda konuşan Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, Beşiktaş kulübünün tarih boyunca devletin ve milletin yanında olduğunu her zaman gösterdiğini söyledi. Yalçın, "Bugün burada da çocuklarımız için sosyal sorumluluk adına bizlerle iletişime geçtiler. Çocuklarımıza yardımcı olarak forma ve ayakkabı ile neye ihtiyacı varsa onları giderdiler. Bizleri çok memnun etmişlerdir. Bugün burada toplanma amacımız Beşiktaş aslında. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uludere'yi tanımak, görmek, gezmek ve tanıtmak için çok güzel etkinlik olduö dedi.1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya ise Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduğu herkes tarafından bilindiğini dile getirdi. Sarıkaya, "Bu yolda bizim derneklerimizin de Türkiye'nin her tarafında etkinlikleri vardır. Bugünde bize kısmet oldu. Daha önce bölgede Van'da, Hakkari'de, Kerkük'te ve daha bir çok yerde yaptığımız eğitim seferlerinden birine bunu da ekledik. Burada arkadaşlarımızın ve kardeşlerimizin heyecanını görmekte bizim için çok keyif verici oldu. Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle ülkemizin bir bütün olduğunu gençlerimizle bir bütün olarak kucaklaşmakta bizim spor kulübümüz için iyi oldu. Kulübümüz deprem bölgesindeki 3-4 ilimizde okullarımızı açmıştı. Devamında da bizim burada olmamızda büyük anlam taşıdı. İnşallah devamı da gelecekö diye konuştu.Gülyazı Köyü Muhtarı Mesut Güney de bir kaç ay önce derneğe ulaştığını ve ilgi alaka gördüğünü ifade etti. Güney, "Ben derneğimize ulaştığımda gösterilen ilgi ve alakayı görünce duygulandım. 1903 Karakartallar Derneği'nin böyle etkinliklerinin dünya çapında olduğunu öğrendik ve çok mutlu olduk. Bu şekilde yakınlık göstermeleri bizi çok mutlu etti. Çok anlamlı görüyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bir ucundan İstanbul'dan kalkıp Şırnak'ın en ücra köşelerinden birine binlerce kilometre öteye gelip bu hissiyatı vermek bu yakınlığı göstermek çok güzel bir duygu. Bizleri çok duygulandırdı.ö Şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından çocuklara forma hediye edilip Beşiktaş marşları okundu. Program, çeşitli etkinliklerle devam etti.(DHA)