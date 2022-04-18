19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası sona erdi
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Tekirdağ'da düzenlenen 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları sona erdi.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen 19 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları sona erdi.
Türkiye Sualtı Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyona, 22 erkek ve 12 kadın takımdan toplam 336 sporcu katıldı.
Organizasyonda dereceye giren kulüpler şu şekilde:
Kadınlar kategorisi:
1 - Deniz Yıldızları Spor Kulübü
2 - Ege Sualtı Sporları Spor Kulübü
3 - Antalya Sualtı Sporları Spor Kulübü
Erkekler kategorisi:
1 - Kocaeli Gençlik Spor Kulübü
2- Kocaeli Yüzme Kulübü
3 - Ege Sualtı Spor Kulübü
AA / Muhammed Boztepe - Spor