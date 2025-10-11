19 Yaş Altı Milli Takım, İsveç'i 4-2 Mağlup Etti
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'daki hazırlık turnuvasında ikinci maçında İsveç'i 4-2 yenerek galibiyet elde etti. Goller Enes Cinemre, Emir Tuğra Turhan ve Berat Luş'tan geldi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Rovinjsko Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların gollerini 32. dakikada Enes Cinemre, 38 ile 77. dakikalarda Emir Tuğra Turhan ve 67.dakikada Berat Luş attı.
İsveç'in gollerini ise 51. dakikada Fred Bozicevic ve 61. dakikada Sion Oppong kaydetti.
Milliler, turnuvadaki son maçını 14 Ekim Salı günü Polonya ile oynayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor