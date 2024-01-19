19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Ürdün'ü 3-0 Mağlup Etti

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Ürdün'ü 3-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler, 18. dakikada Efe Seyhan ve 37. dakikada Yusuf Sertkaya'nın golüyle 2-0 üstün tamamladı.

Ay-yıldızlılar, Kaan İnanoğlu'nun 48. dakikada attığı golle maçtan 3-0 galip ayrıldı.