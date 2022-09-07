19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı Spor Haberleri 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 21-27 Eylül'de Bulgaristan'da yapacağı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarının aday kadrosu belli oldu. 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 21-27 Eylül'de Bulgaristan'da yapacağı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarının aday kadrosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 11 Eylül Pazar günü Erzurum Sway Hotel'de toplanacak. Genç milliler, 11-19 Eylül tarihlerinde Erzurum'da hazırlık kampı gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, 19 Eylül Pazartesi günü 20 kişilik nihai kadrosuyla Bulgaristan'a gidecek. Milli takım, eleme turunda ev sahibi Bulgaristan, Azerbaycan ve Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek. Ali Nadir Başkan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: Kaleci: Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü). Defans: Yaşar Kavas (1922 Konyaspor), İlker Akar (Altınordu), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Umut Erdem (Galatasaray), Emir Ortakaya (Göztepe), Bartu Kırtaş (İstanbulspor), Ayberk Karapo (Manisa FK), Muhlis Dağaşan (PSV), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Tintiş (VavaCars Fatih Karagümrük). Orta saha: Furkan Yöntem, Sami Satılmış, Tugay Güner (Altınordu), Atakan Dama (Ankara Demirspor), Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Adem Metin Türk (Arnavutköy Belediyespor), Yiğit Kerem (Bergama Belediyespor), Başar Önal (De Graafschap), Bora Aydınlık (Fenerbahçe), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Diren Dağdeviren (Hoffenheim), Emirhan İlkhan (Torino), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor). Forvet: Ahmet Karademir (Arabam.com Konyaspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Habib Biçer (Bitexen Sapanca Gençlikspor), Safa Yıldırım (Hertha Berlin). Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Bulgaristan Futbol Eylül Spor Haberler

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