19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Moldova'da Azerbaycan'ı 5-0 Mağlup Etti

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Moldova'da düzenlenen uluslararası turnuvada Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moldova'nın Kişinev kentindeki Dinamo Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini Halil Özdemir, Yusif Hajiyev (kendi kalesine) ve Engin Efe Poyraz Yıldırım (3) kaydetti.

Karşılaşmayı Türkiye Cumhuriyeti Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel de takip etti. Büyükelçi Sertel ve beraberindeki heyet, maçtan sonra oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.