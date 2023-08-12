19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Gümüş Madalya Kazandı

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Türkiye Milli Takımı, yurda döndü. Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ABD'ye 3-2 mağlup olan milli takım, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybolun tarihi bir gün yaşadığını belirterek, takımın başarısından gurur duyduğunu ifade etti. Başantrenör Gökhan Durmaz ise Türk voleybolunun geleceğinin parlak olduğunu söyledi.

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli takım, yurda döndü.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ABD'ye 3-2 mağlup olarak dünya ikincisi olan 19 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybolun yine tarihi bir gün yaşadığını vurgulayarak, "Büyük bir başarı elde ettik. Finale kadar namağlup geldik. Final oynamak da büyük bir başarı. Türk voleybolu, altyapısıyla birlikte çok büyük işler yapıyor. Ben, takımımızla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk voleybolu, milli takımı ve kulüpleriyle dünyada bir marka haline geldi"

Her turnuvada kürsüde yer almak istediklerini aktaran Üstündağ, "Biz artık voleybol ülkesi olduk. İnşallah gelecekte spor ülkesi olacağız. Türk voleybolu, milli takımı ve kulüpleriyle dünyada bir marka haline geldi. Bu yıl, bizim için altın değerinde tarihi bir yıldı. Şu anda Türkiye, dünya sıralamasında bir numara ama bunun devam etmesi lazım. Bunun için de altyapımız ve yeteneğimiz var. Çok çalışarak verdiğimiz emeklerin karşılığını alacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Eylül Durgun, takım olarak çok güzel bir turnuva geçirdiklerini belirterek, "Birinci olmayı çok istiyorduk ama bir sonraki turnuvada çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu organizasyonda da ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Başantrenör Gökhan Durmaz: "Bu takımdan en az 3-4 oyuncu mutlaka A Milli Takım forması giyecektir"

Başantrenör Gökhan Durmaz, final maçını kıl payı kaçırdıklarını belirterek, "Önemli olan burada olmaktı. Bize bu desteği sağlayan başkanımıza ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu seviyelerde olmaya devam edeceğiz."

Durmaz, Türk voleybolunun geleceğinin emin ellerde olduğunu vurgulayarak, "Bu takımdan en az 3-4 oyuncu mutlaka A Milli Takım forması giyecektir. Daha da alt taraflardan iyi oyuncular yetişecektir. Geleceğimiz, çok parlak." dedi.