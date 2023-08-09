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19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı Namağlup Yarı Finale Yükseldi

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19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı final karşılaşması 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek namağlup yarı finale yükseldi.

Ay-yıdzlılar, yarı final karşılaşmasını 10 Ağustos Perşembe günü oynayacak. 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nın yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Bulgaristan voleybol Spor Haberler

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