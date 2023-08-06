19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan'ı mağlup ederek son 16'ya yükseldi

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve adını son 16'ya yazdırdı. B Grubu'nu lider tamamlayan milli takımın son 16 turundaki rakibi Güney Kore oldu.