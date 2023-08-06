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19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan'ı mağlup ederek son 16'ya yükseldi

Spor Haberleri

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve adını son 16'ya yazdırdı. B Grubu'nu lider tamamlayan milli takımın son 16 turundaki rakibi Güney Kore oldu.

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve adını son 16'ya yazdırdı.

B Grubu'nu namağlup lider tamamlayan ay-yıldızlıların, son 16 turundaki rakibi D Grubu'nu 4'üncü sırada tamamlayan Güney Kore oldu.

Türkiye-Güney Kore karşılaşması 7 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Hırvatistan voleybol Spor Haberler

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