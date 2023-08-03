19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı (YENİDEN)

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.