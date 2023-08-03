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19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı (YENİDEN)

Spor Haberleri

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Hırvatistan ve Macaristan'ın ortaklaşa düzenlediği FIVB U19 Kızlar Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

B Grubu'nda mücadele eden milliler, dördüncü maçında 5 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'da Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Dominik Cumhuriyeti Dünya Şampiyonası voleybol Spor Haberler

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